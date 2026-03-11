S’abonner au mag
Et si Jürgen Klopp s’installait sur le banc de l’Allemagne ?

Tremble Juju ! Ce mercredi, l’hebdomadaire allemand Sportbild annonce que pour Jürgen Klopp, « le Real Madrid est un non-sujet, contrairement à un autre poste… » Une petite phrase qui vient confirmer les dires de Marc Kosicke, l’agent de l’actuel directeur du football au sein du groupe Red Bull. Le week-end dernier, celui-ci avait déclaré qu’il n’était « pas nécessaire de répondre à des questions concernant des rumeurs. Personne ne nous a contactés pour le moment ».

La Nationalmannschaft, un scénario « tout à fait envisageable »

Selon les sources citées par Sportbild, le retour de Jürgen Klopp sur le banc d’un club – celui du Real Madrid ou de n’importe qui d’autre – n’est pas à l’ordre du jour, le technicien allemand ne souhaitant pas se confronter de nouveau au stress inhérent à une telle fonction. Mais du côté de chez Red Bull, il se bruisse que l’ancien coach de Liverpool se verrait bien reprendre les rênes de la sélection allemande, un scénario d’ailleurs qualifié de « tout à fait envisageable » en interne.

Actuellement, la Nationalmannschaft est dirigée par Julian Nagelsmann, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, soit après l’Euro qui se disputera au Royaume-Uni et en Irlande. Mais une contre-performance lors du Mondial nord-américain pourrait venir contrecarrer le plan, surtout après l’échec en demi-teinte lors du dernier Euro disputé à domicile.

Et sinon, pourquoi ne pas succéder à Antoine Kombouaré sur le banc du Paris FC la saison prochaine, histoire de se refaire la main en douceur ?

Pourquoi il ne faut surtout pas arrêter le Klopp

