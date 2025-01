Sami Khedira balance son top 5 des meilleurs milieux de l’histoire

Un top sans Sami Khedira.

L’ancien taulier du Real Madrid s’est prêté au jeu du classement dans une interview pour la BBC. Et son top 5 des meilleurs milieux de l’histoire fait plus que plaisir (avec trois anciens du Barça).

Ronnie, Iniesta et Zidane

En cinquième position, Ronaldinho : « Il a été le premier joueur du Barça à recevoir une ovation au Bernabéu », lâche Khedira, presque admiratif. Au pied du podium, son compatriote Franz Beckenbauer, peut-être top 1 libero. « Je ne l’ai jamais vu jouer en direct, seulement en vidéos, mais même après sa retraite, il a continué à influencer le football », explique-t-il, respectueux.

Le podium démarre avec Andrés Iniesta, l’un des adversaires les plus élégants qu’il dit avoir affrontés : « J’ai joué contre lui de nombreuses fois, et il ne perdait jamais le ballon. Ses passes, ses dribbles… Je n’ai jamais vu un joueur pareil, ni avant ni après. » En deuxième place, Diego Maradona. Pas besoin d’en dire beaucoup plus : Napoli, Argentine, génie absolu.

Et tout en haut, évidemment, Zinédine Zidane. Khedira ne cache pas son admiration pour la légende française : « C’était mon idole. J’ai regardé chacun de ses matchs avec le Real Madrid, mais aussi avec la France, notamment lorsqu’il est devenu champion du monde en 1998. Il rendait le football tellement facile. J’ai essayé de faire pareil, mais je n’y suis jamais arrivé. »

Maintenant, on attend son top 1000 des meilleurs joueurs de Ligue 1.

