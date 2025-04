Lucas Chevalier et Bafodé Diakité sanctionnés... pour avoir brandi des fumigènes

Gare aux célébrations !

La commission de discipline de la LFP a infligé une suspension d’un match avec sursis, ce mercredi, à Breel Embolo, Lucas Chevalier et Bafodé Diakité, pour avoir été un peu trop expressifs après les derbys Monaco-Nice (2-1) et Lille-Lens (1-0) des 29 et 30 mars. L’attaquant suisse, dans l’euphorie de la victoire monégasque, avait déployé une banderole insultante avec l’expression « Nissa Merda » inscrite dessus.

Une sanction similaire aux Parisiens la saison dernière

L’année dernière, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa avaient écopé d’un match de suspension avec sursis pour des faits similaires après avoir entonné des chants injurieux à la fin d’un PSG-OM.

De leur côté, toujours dans l’euphorie d’un succès post-derby, les deux Lillois avaient eu l’outrecuidance de tenir des fumigènes pour participer à la fête au milieu des supporters à Pierre-Mauroy. Un terrible affront selon la commission de discipline de l’instance, et donc la menace d’une suspension en cas de carton jaune d’ici la fin de saison.

Et ceux qui précipitent le football français dans le gouffre, ils vont être sanctionnés un jour ?

