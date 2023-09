Sanctions pour quatre joueurs parisiens après des chants insultants à l’encontre des Marseillais ?

Attention, propos grossiers à venir.

Malgré un Parc des Princes en effervescence et une ambiance de folie dimanche soir lors de la victoire parisienne contre l’OM (4-0), de nombreux chants à caractère homophobe ont été entonnés à l’encontre des Marseillais. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Olivier Klein, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s’est elle aussi insurgée de la situation, reprenant la vidéo où l’on peut voir les supporters parisiens traiter les Olympiens de « pé… », « d’enc… » ou encore de « fils de p… » : « Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes, a-t-elle écrit. Peu importent la rivalité et l’enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont gâché la fête au Parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. » Les deux ont annoncé qu’ils allaient saisir la LFP, et ont invité le club de la capitale à porter plainte.

« Le Paris Saint-Germain condamne toutes les formes de discrimination, notamment l’homophobie, et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades ni dans la société », a réagi le club auprès du Parisien, rappelant qu’il « travaille depuis de nombreuses années avec des associations de référence dans la lutte contre toutes les discriminations, telles que SOS Homophobie, qui fait de la prévention au sein des centres de formation et de préformation, Sportitude, SOS Racisme et la Licra auprès du club et des supporters. »

Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont… https://t.co/31fLOvlz4C — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) September 25, 2023

Les ennuis ne s’arrêtent pas là pour le PSG, qui va peut-être payer sportivement les effusions de joie collective de la fin de match. Si les images de communion entre le public et ses joueurs ont été largement relayées, on peut apercevoir, sur l’une d’entre elles, quatre Parisiens insulter Marseille à gorge déployée. Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa y invitent ainsi les Marseillais à pratiquer le coït avec leur génitrice, alors que les caméras sont à leurs côtés. Si la Ligue décide de se pencher sur le sujet et de convoquer les joueurs en commission de discipline, ces derniers pourraient risquer une suspension. En 2011, Taye Taiwo avait été suspendu un match pour des chants insultants envers le PSG, après la finale de Coupe de la ligue, où il s’était laissé emporter au mégaphone, haranguant la foule : « Les Marseillais montent à Paris pour enc… le PSG. »

Kurzawa et Hakimi aussi mdr a la fin pic.twitter.com/Coo9lK25iT — Romano (@Romanhooo) September 24, 2023

Bon, on ne va pas se mentir : une sanction contre Kurzawa ne serait pas un drame pour le PSG.