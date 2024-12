Moise Kean sort son premier album cette semaine

Du gazon à la scène, Moise Kean s’ouvre des sentiers entre les deux.

L’attaquant de la Fiorentina, plus habitué à faire parler son pied droit que son talent au micro, s’apprête à balancer son premier album, Chosen. Une galette de 11 morceaux qui débarque le 16 décembre. Le tout servi avec une petite touche perso qu’il cultive depuis des années, selon la Gazzetta.

Un projet commun avec Rafael Leão ?

Kean et la musique, c’est une histoire qui remonte à 2019 où il apparaissait dans un clip du rappeur turinois Boro Boro. Quatre ans plus tard, il sort son premier single, Outfit, en featuring avec le groupe rap 19F. Et maintenant, il se lance pour de bon avec Chosen, son « premier bébé », comme il aime l’appeler.

Kean s’inscrit dans la liste des footeux qui osent le studio. Avant lui, on avait vu Rafael Leão balancer deux albums, Beginning en 2021 et Way 45 l’an dernier. Les deux gars, complices sur et hors terrain, ne comptent pas en rester là. En octobre, Moise confiait à Sportweek qu’ils bossaient ensemble sur un projet commun.

Une mixtape Kean-Leão ? On prend. Comme le PSG.