La Juve voit un de ses historiques quitter le navire

Ce lundi, la Juventus a annoncé la résiliation du contrat de Danilo, d’un commun accord. Le défenseur brésilien de 33 ans quitte la Vieille Dame après six saisons de bons et loyaux services. Il est maintenant annoncé du côté de Flamengo, club avec lequel il aurait déjà passé un accord.

Ufficiale | Danilo lascia la Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lupo! — JuventusFC (@juventusfc) January 27, 2025

Une jolie carrière en Europe

Joueur avec la particularité de pouvoir évoluer à n’importe quel poste de la défense, Danilo a remporté un Scudetto, deux coupes nationales et une Supercoupe d’Italie avec la Juve. À Turin, il a joué un total de 212 rencontres, et en a été l’un des capitaines. Son parcours européen aura été cependant moins garni que lors de ses passages au Real Madrid, où il prend deux C1 (2016 et 2017), alors qu’il compte aussi deux Premier League avec Manchester City.

Avec Flamengo, Danilo devrait regoûter au championnat du Brésil, quatorze ans après l’avoir quitté. Formé à l’América Mineiro puis révélé à Santos avant de partir pour le Vieux Continent, il intégrera (sauf retournement de situation) la formation carioca, arrivée troisième du championnat 2024.

Un vieux briscard peut en cacher un autre : il remplace dans l’effectif David Luiz, parti du côté de Fortaleza.

