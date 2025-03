Thiago Motta bientôt remplacé ?

Ça chauffe pour de vrai, cette fois, à la Juve.

Mécontents de la saison en cours et surtout des deux dernières claques reçues par leur équipe en Serie A à domicile face à l’Atalanta (0-4) puis sur la pelouse de la Fiorentina (3-0), les dirigeants turinois songeraient à relever de ses fonctions Thiago Motta dans les prochains jours.

🚨⚪️⚫️ Juventus keep working on plan to sack Thiago Motta with Igor Tudor as main candidate to replace him, as reported two days ago.

Tudor has already agreed to become new head coach on a contract until June plus option to extend until 2026.

Motta’s project, closer to the end. pic.twitter.com/ggHWFmolZz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2025