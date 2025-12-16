S’abonner au mag
Luis Enrique et Ernesto Valverde entendus dans l’affaire Negreira

Luis Enrique et Ernesto Valverde entendus dans l'affaire Negreira

Grosse activité sur le terrain judiciaire. Et pas qu’en France.

Après s’être croisés en Ligue des champions le mercredi précédent pour un Athletic-PSG, les anciens entraîneurs du Barça Luis Enrique (2014-2017) et Ernesto Valverde (2017-2020) ont été entendus par la justice vendredi 12 décembre, dans le cadre de l’affaire Negreira, scandale arbitral présumé mettant en cause le FC Barcelone. Ce lundi, les émissions El Larguero de la radio SER et El Chiringuito de la chaîne de télévision Mega ont révélé ces témoignages.

Pour rappel, le club est suspecté d’avoir versé plus de 7,3 millions d’euros entre 2001 et 2018 à un certain José María Enriquez Negreira, qui était alors vice-président de la commission espagnole des arbitres. Tout l’enjeu de l’enquête est de savoir à quoi servaient ces virements.

Pas de rapport consulté entre 2014 et 2020

Alors que l’ancien président catalan Josep Maria Bartomeu a assuré en septembre qu’il ne s’agissait que de « services de consultation sportive, de rapports d’arbitrage et de conseils d’avant et d’après-match », Luis Enrique et Ernesto Valverde ont affirmé n’avoir jamais pris connaissance de ces fameux rapports« Pendant les six années où j’ai été entraîneur, personne ne m’a montré les rapports. Ni moi, ni aucun membre de mon staff », a affirmé l’entraîneur du PSG.

Florentino Pérez en a alors rajouté une couche à l’occasion du repas de Noël du Real Madrid : « Qui peut croire que des millions d’euros ont été versés pour des rapports techniques qui, de toute évidence, étaient inutiles, puisqu’ils n’ont même pas été communiqués aux entraîneurs, qui, apparemment, ignoraient jusqu’à leur existence ? » Se plaignant que son club « soit seul dans ce combat », le président madrilène a qualifié l’affaire de « plus grand scandale de l’histoire du football », rien que cela.

Le Barça n’en a pas fini avec cette histoire.

Raphinha porte le Barça contre Osasuna

