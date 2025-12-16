Le chauffeur qui avait foncé dans la foule à Liverpool condamné à 21 ans de prison

Le drame de Liverpool connaît son dénouement.

Le verdict est tombé. L’homme de 54 ans qui avait foncé dans les supporters de Liverpool en mai a été condamné à 21 ans et 6 mois de prison par la justice britannique, a-t-on appris ce mardi. Selon le procureur, lors de l’audience en cours depuis le début de la semaine devant la cour criminelle de Liverpool, Paul Doyle « s’est servi de son véhicule comme d’une arme » et a « provoqué l’horreur chez ceux qui pensaient participer à un jour de joie ».

Un acte intentionnel

Le 26 mai, alors qu’il circulait en centre-ville pour récupérer un ami présent à la parade célébrant la victoire des Reds, Doyle s’est retrouvé bloqué au milieu d’une foule de supporters. Il a alors « perdu son sang-froid dans son désir d’arriver là où il voulait aller », a expliqué le procureur Paul Greaney.

Les images de la caméra embarquée ont été claires pour le juge Andrew Menary, montrant qu’il n’agissait pas par peur ou par panique, mais dans « un accès de rage […] avec l’intention de causer de graves blessures aux personnes qui s’y trouvaient », faisant une centaine de blessés. Interpellé sur place et placé en détention, Paul Doyle avait déclaré « je viens de ruiner la vie de ma famille » à la police.

