S’abonner au mag
  • Brésil
  • Botafogo

Botafogo a interdiction de vendre ses joueurs

TM
Botafogo a interdiction de vendre ses joueurs

Un nouveau style de prison. Deux jours après son éviction du poste de directeur d’Eagle Football Holdings Bidco, le ciel est encore tombé sur la tête de John Textor. Ce jeudi, la justice brésilienne a interdit au club de Botafogo de vendre ses joueurs et ses actifs. Le juge du tribunal de Rio de Janeiro a également ordonné au président d’informer dans un délai de 48 heures « s’il a réalisé, s’il prévoit de réaliser ou s’il est en train de réaliser » des négociations d’actifs ou une distribution de dividendes.

Interdit de recrutement fin décembre

Vainqueur en 2024 du championnat brésilien et de la Copa Libertadores, Botafogo avait déjà été interdit de recruter le 31 décembre dernier par la FIFA, la faute à une dette en lien avec la vente de Thiago Almada. Ces dernières semaines, le club a donc multiplié les ventes (Jefferson Savarino à Fluminense, Marlon Freitas à Palmeiras et David Ricardo au Dynamo Moscou) pour tenter de redresser la barre, mais ce seront les dernières ventes du club cet hiver. Et ça continue, encore et encore.

Botafogo interdit de recrutement

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
139

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!