John Textor révoqué de son poste de directeur d'Eagle

De plus en plus seul, ce cow-boy. John Textor, homme d’affaires américain à la tête d’Eagle Football Holding Bidco et propriétaire de l’Olympique lyonnais, a été révoqué de son poste de directeur avec effet immédiat, a informé l’AFP mercredi, via des sources proches du dossier.

Critiqué pour sa gestion financière du club, sauvé in extremis l’été dernier d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG, Textor avait déjà perdu en juin 2025 le contrôle opérationnel de l’OL au profit d’Ares, le fonds américain qui lui avait prêté 425 millions d’euros lors du rachat du club.

Un « escroc » pour les ultras

Avant l’Assemblée générale de l’OL, les ultras lyonnais n’avaient pas mâché leurs mots : « Cowboy de pacotille », « escroc »… Les supporters exigeaient le départ immédiat de l’Américain.

Ce mercredi, lors de l’AG d’Eagle Football Group – anciennement OL Groupe – désormais dirigé par Michele Kang, Textor a tenté de reprendre la main en révoquant deux administrateurs indépendants, Stephen Welsh et Hemen Teseayo, à la suite de leur vote pour cette assemblée. Mais le conseil d’administration et Ares ont jugé ces révisions illégales. Le vote de Welsh et Teseayo a été confirmé, et John Textor, lui, a été révoqué avec effet immédiat.

Œil pour œil, dent pour dent.

