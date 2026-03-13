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Téléfoot sur TF1 le dimanche, c’est vraiment fini

CT
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Téléfoot sur TF1 le dimanche, c’est vraiment fini

Le crépuscule de la messe footballistique du dimanche. Téléfoot, l’emblématique rendez-vous football de TF1, s’arrêtera bien à la fin de la saison, rapporte Paris Match ce vendredi.

Face à la chute des audiences et à l’émergence du numérique, l’émission du dimanche 11 heures devrait trouver un second souffle sur la plateforme TF1+ à la rentrée, comme l’annonçait L’Équipe il y a quelques semaines.

TF1, la nouvelle chaîne multisports

Malgré la fin de Téléfoot sur la Une, les moins de 20 ans seront bercés par une nouvelle émission sportive. En plus du football, ce nouveau format multisports proposera des sujets sur l’automobile, le basket ou encore le rugby.

TF1 poursuit son ambition de devenir la référence de tous les sports. La première chaîne d’Europe possède les droits de diffusion du Tournoi des Six Nations et de la Coupe du monde de rugby 2027, ainsi que des matchs de l’équipe de France de basket en compétition jusqu’en 2029.

Malgré la perte des droits pour les deux prochaines Coupes du monde de football, le ballon rond reste présent sur TF1, avec les matchs des Bleus, l’Euro 2028 et la finale de la Ligue des champions à partir de 2028.

Merci pour tout, Téléfoot.

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CT

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