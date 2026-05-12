Kylian Mbappé part en contre-attaque contre le RN

Le pressing sur le terrain, c’est à revoir, mais contre le RN, Kylian Mbappé a bien compris la tactique. En couverture du magazine américain Vanity Fair, le capitaine des Bleus est revenu sur les critiques qu’a émises Jordan Bardella, président du Rassemblement National, sur les footballeurs qui donnaient leur avis sur la politique à suivre et sur les intentions de vote émises par les Bleus lors de l’Euro 2026 et des élections législatives.

He was crowned football’s future king when he was just a teenager, but for Kylian Mbappé, these are now more turbulent times. The captain of France has weathered attacks on his identity while serving as his nation’s chief diplomat. He’s endured criticism of his game while… pic.twitter.com/jblJROXYIj — VANITY FAIR (@VanityFair) May 12, 2026

Lui président

Dans son interview, Kylian Mbappé assume ses prises de positions : « Tu peux être footballeur, une star internationale, mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne nous sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche. » Il explique d’ailleurs être conscient du problème que pourrait engendrer la montée des extrêmes : « Je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir », explique-t-il à Vanity Fair.

Kylian Président ! Et pas que sur l’Arc de Triomphe le 19 juillet prochain.

Diagnostic posé et fin de saison menacée pour Kylian Mbappé