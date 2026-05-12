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Luis Enrique pas fan des trophées UNFP

MBC
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Luis Enrique pas fan des trophées UNFP

Il préfère se taper une sortie vélo de 120 bornes. Parmi les nommés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison des trophées UNFP, Luis Enrique ne s’est même pas déplacé au Palais Brogniart pour assister à la cérémonie« Je ne vais jamais à ce type de fête. Je préfère rester à la maison étudier Arsenal », s’est-il justifié en conférence de presse ce mardi. Preuve en est, même quand il avait été nommé meilleur entraîneur la saison dernière, le technicien espagnol avait effectué son discours de winner en appel vidéo.

Enrique félicite Sage

Pour cette saison 2025-2026, c’est son dauphin avec le RC Lens Pierre Sage qui a glané cette distinction lundi soir. Avant leur duel programmé mercredi soir, Luis Enrique a félicité le technicien lensois pour ses accomplissements avec les Sang et Or« Il mérite de gagner ce trophée. C’est incroyable ce qu’il a fait cette saison. » 

Enrique salue Sage, Sage salue Beye et Beye ne salue personne.

« Les autres clubs n’ont pas à payer pour le PSG »

MBC

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