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Les ultras parisiens boycottent le Trophée des champions

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Les ultras parisiens boycottent le Trophée des champions

Le Trophée des champions une nouvelle fois en cause. D’après les informations de RMC Sports, le Collectif Ultras Paris ne se déplacera pas au stade Bollaert pour le Trophée des champions entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, un match à suivre le 16 août prochain à 21 H. Le groupe de supporter parisien dénonce « la non-organisation de ce match sur un terrain neutre et l’absence de répartition équitable des places au stade Bollaert. »

Un tirage au sort entre le PSG et Lens pour déterminer le stade hôte

Pour rappel, la Ligue de football professionnel avait procédé à un tirage au sort pour savoir où se déroulera le Trophée des champions 2026 entre le PSG, champion de France en titre, et Lens, vainqueur de la Coupe de France. Au préalable, la LFP avait chargé les deux finalistes de trouver un terrain d’entente. Faute d’accord, la Ligue avait finalement tiré au sort pour départager les stades respectifs des deux finalistes. Le magnat des boules avait alors tiré le club artésien. 

Le Trophée des champions au Bhoutan, c’était pas une meilleure idée ?

Le lieu du Trophée des champions enfin connu

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