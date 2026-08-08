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L'émouvant hommage du Barça pour Jorge Messi

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L'émouvant hommage du Barça pour Jorge Messi

L’adieu aux larmes. Le FC Barcelone a publié un message ce samedi après-midi en hommage à Jorge Messi, le père de Lionel Messi qui s’occupait également de ses intérêts, disparu à 68 ans après une longue maladie.

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Une déclaration et une minute de silence

« Le Président et le Conseil d’administration du FC Barcelone présentent leurs plus sincères condoléances suite au décès de Jorge Messi, ancien joueur du Barça, et transmettent, au nom de tous les supporters du Barça, leurs condoléances à la famille Messi. Le FC Barcelone salue l’engagement de Jorge Messi envers notre Club, auquel il a confié les débuts et les années de gloire de la carrière footballistique de son fils, Leo », a tweeté le club blaugrana. À l’occasion des matchs disputés face à Nottingham Forest et l’Udinese dans le courant de la soirée dans le cadre de la Coupe Friuli Venezia Giulia, une minute de silence a été observée en mémoire de Jorge Messi.

Le Real Madrid et la sélection argentine ont également rendu hommage au père de l’octuple ballon d’or.

Le Barça laisse filer un trophée dans les dernières minutes

LB

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