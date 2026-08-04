Le Barça envoie un de ses gardiens à l'Ajax

Un gardien en méforme dans un club en méforme. Marc-André ter Stegen (34 ans) rejoint l’Ajax en prêt pour la saison 2026-2027, un mouvement dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et désormais officialisé par le club néerlandais. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le FC Barcelone, il était prêté pour les six derniers mois de la saison passée à Gérone, où il a disputé deux petits matchs avant de se blesser aux ischios. Sur les deux derniers exercices, le portier allemand, plus sélectionné depuis juin 2025 (44 capes), cumule 16 rencontres toutes compétitions confondues, soit près du triple du total de Paul Pogba.

Embed x.com

Ligue Conférence pour le nouveau titulaire des cages ajacides ?

S’il parvient à se débarrasser des blessures, le vainqueur de la Ligue des champions 2015 aux 423 matchs avec le Barça depuis 2014 arrive dans la peau d’un titulaire : celui de la saison dernière, Vítězslav Jaroš, étant retourné de son prêt à Liverpool. À l’Ajax, il retrouve son coéquipier de Gérone Daley Blind, qui a signé cet été à Amsterdam. Première échéance importante pour les derniers 5e d’Eredivisie : le 3e tour de qualification pour la Ligue Conférence face au Shelbourne FC, les 6 et 13 août.

Ter Stegen à l’Ajax, faudra demander à Edwin van der Sar s’il aurait fait le pari.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?