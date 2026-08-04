Un attaquant du Real Madrid rejoint Arbeloa à Fulham

Arbeola Effect, qu’ils diront. Gonzalo García s’est officiellement engagé ce mardi matin avec Fulham. Le joueur de 22 ans issu du Castilla et auteur de six buts l’année dernière en Liga rejoint les Cottagers pour une quarantaine de millions et jusqu’en 2031, selon Marca. Il retrouvera à Londres son ancien coach au Real, Álvaro Arbeloa.

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Si le mercato du Real est agité dans le sens des arrivées, il l’est également dans le sens des départs, étant donné que García est déjà le cinquième joueur à quitter le navire madrilène depuis le début de l’été. Fait amusant, ou pas, ces cinq joueurs sont tous formés au club. García rejoint notamment Palacios, Fran González, Fran García, Mario Martín et César Palacios sur la liste.

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