Arbeloa a trouvé un nouveau projet

Le rebond ? Licencié par le Real Madrid début juin après six mois plus que compliqués, Álvaro Arbeloa a enfin trouvé un point de chute. L’ancien défenseur espagnol est le nouvel entraîneur de Fulham. Il a paraphé un contrat pour les trois prochaines saisons avec les Cottagers.

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Des retrouvailles pour son premier match

Le champion du monde 2010 remplace Marco Silva, parti pour coacher Benfica. Son objectif sera de parvenir à amener Fulham dans la première partie du classement de la Premier League, après quatre saisons passées entre la 10e et la 13e place en championnat. Ironie du destin, Arbeloa retrouvera Xabi Alonso, qu’il a remplacé en janvier à la tête des Merengues, dès la première journée de Premier League, le 24 août prochain, puisque Fulham recevra Chelsea, dont son compatriote a pris les rênes.

À vos calendriers.

Álvaro Arbeloa va rebondir en Premier League