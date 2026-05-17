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Xabi Alonso prend les rênes de Chelsea

TB
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Xabi Alonso prend les rênes de Chelsea

Au moins cette fois, ils ne l’ont pas trouvé sur LinkedIn. Comme attendu, Xabi Alonso va bien s’installer sur le banc de Chelsea. Les Blues ont en effet officialisé l’arrivée du technicien basque ce dimanche matin. Remercié par le Real Madrid en début d’année, il prendra ses fonctions le 1er juillet pour un bail de quatre saisons.

Passé par Liverpool (où il était cité comme un possible remplaçant d’Arne Slot, finalement maintenu dans ses fonctions) en tant que joueur de 2004 à 2009, Xabi Alonso va donc retrouver la Premier League. Il prendra ainsi la suite de Callum McFarlane, en charge de l’intérim depuis le départ de Liam Rosenior. Avec une idée en tête : devenir le premier coach depuis Antonio Conte (2016-2018) à rester au moins deux saisons à Stamford Bridge.

Rumeur Kylian Mbappé à Chelsea dans 3, 2, 1…

Xabi Alonso prêt à rebondir en Angleterre ?

TB

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