Liverpool et Chelsea se neutralisent

Liverpool 1-1 Chelsea

Buts : Gravenberch (6e) pour les Reds // Fernández (35e) pour les Blues

Boring, cette Premier League. Les rendez-vous de 13h30 en Angleterre ont la lourde tâche de lancer le week-end football sur les bons rails. Avec ce match nul peu emballant entre Liverpool et Chelsea (1-1), il commence au ralenti. Pourtant, le match avait commencé sur les chapeaux de roues. Titulaire pour ce match à l’heure du casse-croûte, Rio Ngumoha montre qu’il a faim dès les premiers coups de fourchette. Servie par Milos Kerkez, la jeune pépite de Liverpool repasse par Ryan Gravenberch dans l’axe. Le Néerlandais en profite pour ouvrir le score d’une frappe soudaine direction la lucarne de Filip Jörgensen (1-0, 6e).

GRAVENBERCH FAIT BONDIR ANFIELD ☄️ Le Néerlandais lance parfaitement Liverpool face à Chelsea, la suite du match est à vivre sur CANAL+ 🔥#LIVCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/A0JqCNepx2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 9, 2026

Chelsea patine toujours

Malgré sa série de six défaites d’affilée en championnat, pire série depuis des décennies, Chelsea trouve des ressources et réagit avant la mi-temps. Sur un coup franc anodin, Enzo Fernández trompe tout le monde et égalise (1-1, 35e). La deuxième période sera aussi hachée qu’un steak et aussi ennuyeuse qu’un repas avec des beaux-parents. À la fin du déjeuner, Liverpool n’est en tout cas pas dans la même famille que Chelsea : grâce à ce point du nul, les Reds se rapprochent d’une qualification directe en Ligue des champions, tandis que les Blues n’arrivent pas à rattraper leur retard pour une place en Ligue Conférence.

C’est ça, changer de mec tout le temps !

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