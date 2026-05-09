Pierre Sage ne croit plus au titre de champion de France

Tant qu’il y a de la vie…il n’y a plus d’espoir. Invité à réagir au micro du diffuseur après la victoire du RC Lens face à Nantes ce vendredi (1-0), l’entraineur des Sang & Or Pierre Sage n’a pas caché sa joie d’avoir composté son ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Et si l’espoir d’un titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG subsiste encore, l’entraineur lensois ne se fait pourtant plus d’illusions : « Bravo à eux, ils ont réussi à gagner le titre et je l’espère à gagner une deuxième Ligue des champions », a-t-il déclaré.

𝗟𝗘𝗡𝗦𝗢𝗜𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 ❤️💛 Pour la quatrième fois de son histoire, le Racing participera à la plus belle des compétitions européennes lors de la campagne 2026/27. Un grand bravo Messieurs ! 🤩#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/nCkc9azITq — Racing Club de Lens (@RCLens) May 8, 2026

« Gagner la Coupe de France »

« Dimanche, le PSG reçoit Brest et ne va pas se priver de gagner pour fêter sa qualification en finale de Ligue des champions. C’est un ogre, un adversaire redoutable. On a essayé de les pousser dans leurs retranchements, mais on a loupé quelques virages dans notre saison. Notre saison est imparfaite, or pour les surclasser il faut une saison parfaite », a-t-il ajouté, alors que le Racing recevra le PSG le 13 mai prochain, en match en retard de la 30e journée de Ligue 1.

Si le titre n’est selon lui plus accessible, un dernier objectif est désormais dans toutes les têtes : « La deuxième place étant validée, il faut maintenant gagner la Coupe de France. Profitons de cette soirée, mais la saison n’est pas encore finie », complète-t-il.

« Alors peut-être ! »

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