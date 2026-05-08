Carles Novell en tribunes pour sa dernière au Stadium

Pas les adieux souhaités. Suspendu ce week-end pour la réception de l’Olympique lyonnais, Carles Novell vivra son dernier match au Stadium depuis les tribunes. La nouvelle fait forcément tache alors que le club haut-garonnais a annoncé que le technicien espagnol ne sera pas prolongé.

Elle fait suite à une accumulation de cartons jaunes pris par Novell. Le cinquième face à Lens en demi-finales de Coupe de France a été celui de trop. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, l’Espagnol a d’abord préféré en rire : « Très bon timing », avant de poursuivre : « C’est comme ça, je vais en profiter aussi comme spectateur. Peut-être que la victoire sera plus facile. C’est mieux d’être au bord du terrain pour donner les consignes et transmettre les émotions, je suis entraîneur pour ces moments-là. Mais ce sera différent. Dans les tribunes, c’est plus facile pour la tactique. »

« La mélancolie de me dire que c’est peut-être la dernière »

Relancé par les journalistes sur le symbole de ce dernier match à domicile, Novell a eu du mal à cacher son émotion : « C’est vrai que, petit à petit, j’ai la mélancolie de me dire que c’est peut-être la dernière. Depuis la semaine dernière, et mes discussions avec le club après la demi-finale (de Coupe de France), la situation est claire. J’ai profité de chaque jour, de chaque moment à parler avec les joueurs et mon staff. Toulouse m’a tout donné, je pense être plus toulousain que n’importe qui. C’est mon équipe maintenant. Je veux le meilleur pour ce club. »

Même si les Violets, 10es, sont sauvés depuis plusieurs journées, ses joueurs seraient bien inspirés d’offrir une victoire de prestige à leur entraîneur, dont le bilan à domicile est décevant (5 victoires, 6 nuls et 5 défaites en 16 matchs).

La tâche s’annonce ardue.

Toulouse va changer d’entraîneur