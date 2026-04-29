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Toulouse va changer d’entraîneur

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Toulouse va changer d’entraîneur

Le début d’une nouvelle ère. La fin de saison approche et certains clubs préparent déjà celle à venir. C’est le cas notamment de Toulouse ; le club de la Ville rose annonce la fin de sa collaboration avec Carles Martínez Novell. « Au terme de la saison sportive, la collaboration entre le Toulouse Football Club et Carles Martinez Novell arrivera à son terme et ne sera pas prolongée », indique le club dans un communiqué.

Novell vers de nouvelles terres

Arrivé officiellement à la tête du Téfécé en juillet 2023, l’Espagnol aura connu la victoire en Coupe de France lors de la saison 2022-2023 en tant qu’adjoint de Philippe Montanier, mais son épopée en Ligue Europa, et notamment l’exploit d’avoir battu Liverpool 3-2 au Stadium, restera une soirée d’anthologie pour tous les supporters violets.

Le tacticien catalan serait convoité pour un retour à Gérone, actuel 15e de Liga, selon L’Équipe. Pour le remplacer, le club a déjà une longue liste de successeurs. D’après les informations du Figaro, la direction de Toulouse viserait Olivier Pantaloni, qui ne sera plus l’entraîneur de Lorient la saison prochaine, mais aussi l’ancien technicien rennais Julien Stéphan, ou encore Christophe Pélissier, actuel coach de l’AJ Auxerre.

Il est loin mon pays, chantait Claude Nougaro.

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