Le Canada et les États-Unis refusent le visa d'entrée au président de la fédération palestienne

Hasta le visa. Le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, ne pourra pas entrer sur le sol canadien et américain pour assister au Mondial. S’il a assisté à la cérémonie d’ouverture du Mondial à Mexico, organisée avant le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, ce dernier n’a pas obtenu de visa d’entrée pour les États-Unis et le Canada.

Lors d’un entretien téléphonique avec l’AFP, Rajoub a jugé cette décision « ridicule », avant de préciser qu’il assistera à un match de la Tunisie (le 14 juin à Monterrey contre la Suède, NDLR) avant de retourner dans les territoires palestiniens.

Il avait refusé de participer à une photo de groupe

En avril dernier, lors du congrès de la Fédération internationale de football (Fifa) à Vancouver, le président de la Fédération palestinienne de football avait refusé de participer à une photo de groupe avec un responsable de la Fédération israélienne, à l’invitation du président de la Fifa, Gianni Infantino. Mais sa fédération avait également déposé un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la décision de la Fifa de ne pas imposer de sanctions à Israël du fait de la participation de clubs situés en Cisjordanie occupée à des compétitions supervisées par la Fédération israélienne.

Toujours à l’AFP, Jibril Rajoub a déclaré que « certains milieux ne veulent pas que nous critiquions Israël », affirmant sans donner de preuve que « les Israéliens » avaient « fait pression ». Le dirigeant palestinien n’est pas un cas isolé. L’arbitre somalien Omar Artan a également été refoulé par les USA, malgré un visa en règle, tout comme des responsables iraniens et des supporters sénégalais et ivoiriens ont aussi subi le même sort.

À qui le tour ?

Infantino à l’origine d’un grand moment de gêne au congrès de la FIFA