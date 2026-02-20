Voici le grand plan de la FIFA pour reconstruire le football en Palestine

Coup de billard à trois bandes de Gaza. En marge de la réunion du Conseil de la paix de la FIFA qui s’est tenue ce jeudi 19 février à Washington, Donald Trump a annoncé la création d’un fonds de 75 millions de dollars visant à reconstruire les infrastructures footballistiques gazaouies, détruites dans leur quasi-totalité depuis le début de la guerre menée par Israël en octobre 2023 et ayant conduit à l’arrêt du championnat, ainsi qu’aux matchs de la sélection nationale, faute de stades disponibles pour continuer les compétitions.

Le projet, calculé sur trois ans et qui sera lancé dès que les conditions de sécurité le permettront, sera financé « auprès de dirigeants et d’institutions internationales », annonce la FIFA. Il comprend dans les grandes lignes « la construction de 50 mini-terrains à proximité d’écoles et de zones résidentielles, de cinq terrains de dimensions standards dans plusieurs gouvernorats, d’une Académie de la FIFA haut de gamme et d’un nouveau stade national d’une capacité de 20 000 places ».

Trop beau pour être vrai ?

