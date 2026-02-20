Le coach du Celtic tacle ses propres supporters

La morale dans les chaussettes. L’entraîneur du Celtic, Martin O’Neill, s’en est pris aux supporters de son propre club après la défaite 1-4 à domicile contre Stuttgart.

En cause : peu après le coup d’envoi, des fans du Celtic ont lancé des balles de tennis sur la pelouse pour protester contre la direction du club, ce qui a entraîné une interruption du match pendant plusieurs minutes. O’Neill s’est montré particulièrement irrité par cette action : « Quiconque pense que c’est une bonne idée devrait sérieusement se faire examiner la tête. »

BREAKING! Celtic fans interrupt Stuttgart clash with board protest as tennis balls thrown on the pitch 🍀🚨https://t.co/EV0Yia1eA8 pic.twitter.com/RfQDuapHjP — Daily Record Sport (@Record_Sport) February 19, 2026

Le Celtic Park : une forteresse minée de l’intérieur ?

« Si j’étais un joueur de Stuttgart, je me dirais : oui, je ne me sens pas si mal ici, au lieu d’être intimidé par l’atmosphère. » L’atmosphère avait pourtant toujours été, selon lui, l’une des grandes forces du Celtic : « J’ai déjà été entraîneur dans ce club, à une époque où des équipes comme la Juventus arrivaient ici terrorisées. » Son verdict est sans appel : « Cela n’aide absolument personne. »

Ses propos n’ont pas dû apaiser les fans…

