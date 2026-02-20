S’abonner au mag
Le coach du Celtic tacle ses propres supporters

La morale dans les chaussettes. L’entraîneur du Celtic, Martin O’Neill, s’en est pris aux supporters de son propre club après la défaite 1-4 à domicile contre Stuttgart.

En cause : peu après le coup d’envoi, des fans du Celtic ont lancé des balles de tennis sur la pelouse pour protester contre la direction du club, ce qui a entraîné une interruption du match pendant plusieurs minutes. O’Neill s’est montré particulièrement irrité par cette action : « Quiconque pense que c’est une bonne idée devrait sérieusement se faire examiner la tête. »

Le Celtic Park : une forteresse minée de l’intérieur ?

« Si j’étais un joueur de Stuttgart, je me dirais : oui, je ne me sens pas si mal ici, au lieu d’être intimidé par l’atmosphère. » L’atmosphère avait pourtant toujours été, selon lui, l’une des grandes forces du Celtic : « J’ai déjà été entraîneur dans ce club, à une époque où des équipes comme la Juventus arrivaient ici terrorisées. » Son verdict est sans appel : « Cela n’aide absolument personne. »

Ses propos n’ont pas dû apaiser les fans…

Une star anglaise vers le Celtic ?

