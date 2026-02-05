Une star anglaise vers le Celtic ?

S’abonner au mag
Appellation d’origine controlée. Comme le rapporte Sky Sports, Celtic et Alex Oxlade-Chamberlain se rapprochent de plus en plus d’un accord. Âgé de 32 ans et ayant porté à 35 reprises le maillot de l’équipe nationale anglaise, AOC est sans club depuis l’été dernier et s’est récemment entraîné avec son ancien club, Arsenal.

Jadis considéré comme un grand talent en devenir, il avait rejoint les Gunners à seulement 17 ans, lors de l’été 2011, pour un transfert à huit chiffres en provenance de Southampton, avant de poursuivre sa carrière à Liverpool. Cependant, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans l’un des deux clubs de premier plan et a rejoint Beşiktaş en août 2023, libre de tout contrat, qu’il a résilié à l’été 2025.

Transfert imminent ?

Mardi déjà, l’entraîneur du Celtic, Martin O’Neill, a été interrogé en conférence de presse avant le match de championnat annulé contre Aberdeen pour savoir s’il souhaitait voir le joueur dans son effectif. Sa réponse a été claire : « Oui. Vraiment. Oui. Il s’est entraîné à Arsenal pendant un certain temps depuis son passage en Turquie. » Il a cependant freiné les espoirs d’un transfert immédiat : « Écoutez, il a beaucoup d’options. »

Selon Sky Sports, les Écossais restent néanmoins « optimistes » quant à la réussite du deal. L’opération pourrait même se concrétiser rapidement, avec le passage médical possible dès ce jeudi. L’enjeu est lié à la date limite d’inscription des joueurs pour les barrages de la Ligue Europa contre Stuttgart, qui se termine jeudi à minuit.

De quoi relancer aussi la course au titre ?

