La folie à l’aéroport en Turquie pour l’accueil de N’Golo Kanté

AR
Un accueil de roi. N’Golo Kanté découvre les supporters de Fenerbahçe, dans une atmosphère de dingue dès son arrivée à l’aéroport. Les Fenerli amassés derrière le grillage ont pu apercevoir le premier sourire du Français, qui a finalement pu rejoindre le club turc après un début d’imbroglio.

À presque 35 ans, le milieu revient en Europe après deux ans et demi à Al-Ittihad. Fumigènes, chants et foule en folie, les supporters turcs ont réservé un accueil dont ils ont le secret pour le champion du monde, avant de le voir jouer au stade Şükrü Saracoğlu.

L’ancien Caennais, écharpe autour du cou, semblait presque gêné par la masse de supporters. Au fond, il était aussi peut-être soulagé après avoir vu son transfert proche de capoter, avant l’intervention in extremis d’Erdoğan.

Tu sais que tu aimes le football turc quand…

N’Golo Kanté à Fenerbahçe : le sourire dans les bagages

