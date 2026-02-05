Le constat sans appel de Cesare Prandelli sur le football italien

Cesare Prandelli reprend du service dans le prochain numéro du magazine So Foot qui sort ce jeudi. L’ancien sélectionneur de la Nazionale entre 2010 et 2014 travaille déjà, depuis le mois de juin dernier et la nomination de Gennaro Gattuso comme nouveau sélectionneur des Azzurri, à la refonte d’un football italien malade qui fait l’objet d’un reportage de onze pages dans ce nouveau numéro.

L’Italie a bien un formidable talent quelque part non ?

Rencontré à Coverciano où se trouve le fameux « Clairefontaine italien », l’ancien coach mythique de la Fiorentina n’a pas pris une ride et a surtout des idées pour remodeler un calcio à la dérive. La première ? Refonder le football par le bas, chez les bambini italiens : « Il y a eu un tournant dans le foot où les entraîneurs ont davantage embrassé le système de jeu plutôt que l’individualité. Tu as toujours en Italie des gamins de 10-12 ans qui dribblent, le problème c’est qu’ils vont tomber sur leur route sur un coach qui va leur dire : “Arrête ça et joue en 2 touches.” Et ça, c’est un talent qui ne pourra pas aller vers l’avant. »

Il ajoute : « On a perdu du temps, il faut désormais intercepter tous ces enfants entre 8 et 12 ans, c’est le moment où eux peuvent progresser au niveau technique. On doit les éduquer, leur proposer une autre méthodologie de travail afin de leur permettre de faire sortir d’eux ce qui va construire notre nouvelle identité footballistique. Les entraîneurs ne doivent pas chercher à jouer les premiers rôles, à gagner à tout prix, ils doivent être un support pour eux. Cela doit être des instructeurs. Quand tu as des enfants à charge, tu dois chercher à les protéger, à les autoriser à se tromper. Et aussi à avoir la capacité de percevoir si le gamin devant toi a un talent. »

