Euro de futsal : le Portugal brise les rêves de finale de la France

La revanche de l’Euro 2000… mais en salle. En demi-finales de l’Euro de futsal ce mercredi, les Bleus se sont bien battus, mais ont finalement cédé face au Portugal, double tenant du titre (1-4). Les hommes de Raphaël Reynaud ne disputeront donc pas la première finale de l’histoire des Bleus et devront se contenter du match pour la troisième place, samedi, face à la Croatie, qu’ils avaient déjà affrontée lors de la phase de poules (match nul 2-2).

La France pourra nourrir quelques regrets, ayant tenu tête aux Lusitaniens pendant une bonne partie de la rencontre. Mamadou Touré avait même ouvert le score dès le début de match (1-0, 6e), avant que les Portugais ne renversent la situation en deux minutes, grâce à Diogo Santos (1-1, 18e) et Tomas Paco (1-2, 19e). Les Bleus ont par la suite manqué de grosses occasions, laissant à chaque fois l’opportunité au Portugal de creuser l’écart dans la foulée, d’abord par Erick (1-3, 29e), puis via un but contre son camp d’Amine Gueddoura (1-4, 35e).

Malgré cette défaite, la France signe sa meilleure performance dans un Euro de futsal, n’ayant pas passé la phase de groupes lors de sa seule participation précédente, en 2018. En 2024, les Bleus avaient déjà montré leur potentiel lors de la Coupe du monde en Ouzbékistan en décrochant une belle quatrième place.

Le début d’une nouvelle ère ?

