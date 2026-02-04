S’abonner au mag
Premier contrat pro en vue à l'OL pour un jeune attaquant

Sur un nuage. C’est peu dire que 2026 réussit jusqu’ici plutôt bien à Rémi Himbert, le jeune attaquant de 17 ans issu de l’académie de l’OL. Régulièrement utilisé par Paulo Fonseca depuis le début de l’année, buteur face au PAOK en Ligue Europa pour sa première titularisation, Himbert devrait encore franchir un palier ce mois-ci.

Un contrat de trois ans d’ici la fin du mois

En effet, selon les informations de L’Équipe, l’international français U17 devrait bientôt signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. D’une durée de trois ans, celui-ci le lierait à l’OL jusqu’en 2029. La signature devrait être officialisée à la fin du mois, une fois que le joueur aura atteint sa majorité.

En attendant d’être officiellement intégré, les premiers pas de Himbert dans le groupe lyonnais se passent à merveille, à en croire le principal intéressé : « Le fait d’avoir beaucoup de Lyonnais dans le groupe rend l’intégration beaucoup plus facile. Mais en plus de ça, on a la chance d’avoir un groupe qui vit très bien, que ce soit les étrangers, les joueurs non formés à l’OL ou même ceux qui sont formés à l’OL. Tout le monde s’entend très bien, donc c’est super facile », a-t-il affirmé en conférence de presse ce mardi, en marge du match de l’OL face à Laval en Coupe de France.

La formation lyonnaise n’est pas morte !

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

