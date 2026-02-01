En panne, Lille ne redémarre pas à Lyon

À l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1, l’Olympique lyonnais s’est montré réaliste pour battre un Lille malheureux sur la plus courte des marges. Pour son tout premier match avec l’OL, Noah Nartey a marqué l’unique but de la partie et a permis à sa nouvelle équipe de se rapprocher du podium. Le LOSC, lui, s’en éloigne...

Lyon 1-0 Lille

But : Nartey (37e)

Ce pourrait donc être ça, la différence entre un groupe à qui tout sourit et un autre qui n’a droit qu’à la pluie : une première réalisation pour le premier match d’une recrue sur sa première occasion, face à des gars qui ne parviennent pas à profiter de leurs bonnes situations. Ce dimanche, à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1, un Olympique lyonnais réaliste a donc battu un Lille malheureux sur la plus courte des marges grâce à un pion inscrit par Noah Nartey. Et le pire pour le LOSC dans tout cela, c’est qu’il n’y a pas beaucoup plus de choses à dire : en sévère panne de résultat, les visiteurs se sont fait avoir par des locaux plus sereins et plus tueurs dans les deux surfaces de réparation. Cruel ? Peut-être. Immérité ? Pas pour les Rhodaniens, en tout cas. Flippant pour la suite, côté Dogues ? Certainement.

Un petit hold-up ?

L’histoire de l’équipe dominatrice se faisant avoir en encaissant un but sans en marquer, tout le monde la connaît. Lille encore davantage que les autres, au vu de cette première période : supérieur en apparence à Lyon, le LOSC enchaîne les opportunités sans trouver la faille. Romain Perraud, par deux fois, et Matías Fernández-Pardo sont notamment bloqués par l’excellent Dominik Greif.

𝗡𝗢𝗔𝗛 𝗡𝗔𝗥𝗧𝗘𝗬 🇩🇰 ✅ 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘪𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩 ✅ 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙗𝙪𝙩 Il se passe quelque chose de spécial cette saison à Lyon 💫#OLLOSC pic.twitter.com/wyOxQcdPVU — L1+ (@ligue1plus) February 1, 2026

Et ce qui devait arriver arriva, forcément : sur un débordement suivi d’un centre signé Ruben Kluivert, drôlement inspiré sur l’action, Nartey ouvre le score contre le cours du jeu peu avant la pause. Le tout alors que l’OL n’a ni la possession de balle (46%), ni les statistiques concernant les frappes (deux à cinq, une cadrée à trois) en sa faveur. Une opération 100% rentable, en somme.

L’OL condamne le LOSC au silence offensif

Mais puisque (quasiment) rien ne tourne dans le sens de Lille en 2026 (une seule victoire en six matchs toutes compétitions confondues, pour cinq défaites), c’est bien Lyon qui est devant au score. Et l’OL, au contraire en pleine réussite (neuf succès consécutifs, et même dix en comptabilisant celui-ci), ne compte pas lâcher son avantage. Quitte à proposer un visage plutôt défensif, lequel gêne considérablement l’adversaire. Alors, devant le silence offensif de ses joueurs, Bruno Genesio procède à des remplacements (avec l’entrée d’Olivier Giroud, notamment). Mais rien ne bouge, rien ne change… Hormis une ultime tentative pour Fernandez-Pardo, que Greif stoppe parfaitement. Ce scénario fait évidemment les affaires des Rhodaniens, désormais tout proches du podium et à égalité de points avec Marseille (troisième). Tout en comptant sept unités d’avance sur le LOSC, cinquième : ça fait beaucoup.

Lyon (3-4-3) : Greif – Mata, Kluivert, Niakhaté – Maitland-Niles, Tessmann, Nartey, Vinícius (Hateboer, 90e) – Endrick (Karabec, 90e), Šulc (Himbert, 82e), Moreira. Entraîneur : Fonseca.

Lille (4-2-3-1) : Özer – Santos (Diaoune, 85e), Ngoy, Mandi, Perraud (Verdonk, 78e) – Mukau, André – Correia (Giroud, 68e), Mukau (Broholm, 68e), Fernandez-Pardo – Haraldsson. Entraîneur : Genesio.

