La joie de Luis Enrique après la qualification des Parisiens

L’heure du déclic. Brillants aussi bien à l’aller qu’au retour, les Parisiens se sont qualifiés aisément pour les quarts de finale de la Ligue des champions où ils croiseront le fer face au vainqueur du duel entre Galatasaray et Liverpool, de quoi satisfaire pleinement Luis Enrique.

"C'est incroyable pour nous !" 🗣️ La réaction de Luis Enrique après la qualification du PSG en 1/4 de finale de Ligue des champions obtenue sur la pelouse de Chelsea 💬#CFCPSG | #UCL pic.twitter.com/zxf7ImvxJx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 17, 2026

Le retour de la confiance

Au micro de Canal + à l’issue de la rencontre, le technicien parisien n’a pas boudé son plaisir : « Ça fait du bien. Quand tu joues comme ça et que tu fais ce genre de match c’est très positif pour la confiance. Nous savons quel type d’équipe nous sommes, nous savons où nous voulons aller et aujourd’hui c’est très positif », a-t-il notamment assuré.

Il ne faudra toutefois pas se découvrir d’un fil en avril.

Les notes du Paris Saint-Germain