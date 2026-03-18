S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • Chelsea-PSG (0-3)

La joie de Luis Enrique après la qualification des Parisiens

LB
Réactions
La joie de Luis Enrique après la qualification des Parisiens

L’heure du déclic. Brillants aussi bien à l’aller qu’au retour, les Parisiens se sont qualifiés aisément pour les quarts de finale de la Ligue des champions où ils croiseront le fer face au vainqueur du duel entre Galatasaray et Liverpool, de quoi satisfaire pleinement Luis Enrique.

Le retour de la confiance

Au micro de Canal + à l’issue de la rencontre, le technicien parisien n’a pas boudé son plaisir : « Ça fait du bien. Quand tu joues comme ça et que tu fais ce genre de match c’est très positif pour la confiance. Nous savons quel type d’équipe nous sommes, nous savons où nous voulons aller et aujourd’hui c’est très positif », a-t-il notamment assuré.

Il ne faudra toutefois pas se découvrir d’un fil en avril.

Les notes du Paris Saint-Germain

LB

À lire aussi
Logo de l'équipe Chelsea
Les notes de Chelsea
  • C1
  • 8es
  • Chelsea-PSG (0-3)
Les notes de Chelsea

Les notes de Chelsea

Les notes de Chelsea
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
03
Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)
  • C1
  • 8es
  • Chelsea-PSG
Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Maroc fait-il un beau champion d'Afrique ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
100
Réactions
03
Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)
Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.