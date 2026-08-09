Un trophée pour Dortmund

Arsenal 2-3 Borussia Dortmund

Buts : Nwaneri (54e) et Gyökeres (69e SP) pour les Gunners // Inacio (7e), Karétsas (29e) et Gadou (58e) pour le BvB

Encore une finale perdue pour les Gunners. Devant son public, Arsenal s’est incliné face au Borussia Dortmund dans le cadre de l’Emirates Cup, rencontre amicale organisée chaque été dans son stade. Les Allemands n’ont eu besoin que de quelques minutes pour gâcher la fête grâce à Samuele Inacio (0-1, 7e). Un après-midi à mettre la jeunesse à l’honneur, puisque c’est ensuite le Grec Konstantinos Karétsas, 18 ans également, qui double la mise (0-2, 29e).

Un ancien Parisien pour faire la différence

Le début de second acte est particulièrement agité, Ethan Nwaneri ramenant l’espoir dans le nord de Londres (1-2, 54e). Mais c’était sans compter sur un titi du PSG, Joane Gadou, qui surgit quelques instants plus tard pour redonner deux buts d’avance aux visiteurs (1-3, 58e). Le penalty de Viktor Gyökeres (2-3, 69e) n’y changera rien : Arsenal cède pour la deuxième fois consécutive en amical, à une semaine du Community Shield face à Manchester City.

Le temps fort de la journée restera donc la présentation de Bruno Guimaraes.

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