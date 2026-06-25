Les défenseurs des Bleus à l’épreuve d’Erling Braut Haaland

Dayot Upamecano, le robot face au cyborg

8 matchs, 3 victoires, 1 nul, 4 défaites, 9 buts pour Haaland. Lors de la première mi-temps médiocre de l’équipe de France contre le Sénégal, Dayot Upamecano était le seul Bleu sobre. Sans chichis et avec beaucoup de talent, le défenseur du Bayern Munich a martyrisé les attaquants des Lions de la Teranga. Devenu le véritable patron de la défense de l’EDF, le colosse sort d’une grosse saison en Bundesliga, le championnat où il a bombé le torse face à Erling Haaland pour la première fois en 2020. Un dépucelage douloureux puisque Haaland avait inscrit un doublé. S’ensuivent sept autres confrontations, mais aucune depuis 2023. Ces trois ans ont permis au Français de mûrir. Il n’est plus le même joueur et peut se targuer d’effrayer l’ensemble des attaquants de cette planète. Le nouveau robot des Bleus n’a aucune raison d’avoir peur de sa vieille connaissance. Et pour cause, il est aussi bon que le cyborg dans le duel, de la tête et à la course. En revanche, en aviron, ça reste à voir.

William Saliba, entre rois d’Angleterre

10 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 5 buts de Haaland. Habitué à manger du foie, du cœur et de la cervelle, Erling Haaland pourrait bien déguster du William Saliba au Gillette Stadium, si le staff tricolore décide de ne pas ménager le Gunner au dos fragile. Ces dernières saisons, les duels entre les deux hommes symbolisent la rivalité Arsenal – Manchester City en Premier League. Cette année encore, les chocs entre les deux équipes engagées dans la course au titre ont été très disputés. Par conséquent, Saliba est le joueur français qui connaît le mieux la dernière version redoutable du cyborg. Coriace dans l’axe et même habitué à tenir le maillot de son adversaire, l’autre titulaire des Bleus contre le Sénégal et l’Irak sait comment manœuvrer face à Erling Haaland. Petite alerte : le natif de Bryne se nourrit lui aussi de ces duels corps à corps et aime le trashtalking. À William Saliba de lui répondre sans mettre la main devant la bouche.

Ibrahima Konaté, Haaland le rend red dingue

4 matchs, 4 défaites, 7 buts de Haaland. En 2025-2026, Ibrahima Konaté a disputé trois rencontres contre Erling Haaland pour trois défaites. Ce bilan catastrophique illustre à merveille la saison en dents de scie du défenseur de Liverpool, qui depuis son arrivée aux États-Unis, a logiquement posé ses fesses sur le banc. Ces derniers temps, le gamin du quartier de la Roquette n’a jamais pu jouer en pantoufles face au géant nordique. À deux reprises cette saison, le crâne du blondinet l’a devancé dans les duels aériens pour poser sa caboche et marquer. Certes, Konaté est un défenseur musculeux et dur sur l’homme, mais Erling Haaland n’est pas qu’un combattant qui reste collé à son vis-à-vis : il est constamment en mouvement et aime se désaxer pour se démarquer au second poteau ou partir en profondeur. Cette mobilité a mis plusieurs fois en difficulté le Red, coupable d’erreur de marquages et pas aussi rapide qu’il en a l’air lorsqu’il n’est pas à son prime.

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Maxence Lacroix, sur une bonne dernière impression

7 matchs, 1 victoire, 1 nul, 5 défaites, 8 buts pour Haaland. Lors des troisièmes matchs de poule, Didier Deschamps a l’habitude de faire tourner son onze. Le petit nouveau en équipe de France Maxence Lacroix pourrait donc connaître ses premières minutes en Coupe du monde. Pour sa possible cinquième sélection, le joueur de Crystal Palace vivrait un baptême de feu contre le redoutable attaquant de Manchester City. Les deux hommes se sont déjà affrontés à sept reprises, dont une fois dans un match quasiment aussi important que le France-Norvège : une finale de FA Cup gagnée par les Eagles de Lacroix. Sur la pelouse de Wembley, le Français et ses compères de la défense avaient muselé Haaland. Celui qui a déjà marqué à trois reprises dans cette Coupe du monde voudra certainement prendre sa revanche à Boston ce vendredi. En ce jour saint, un petit doublé d’Erling Haaland suivi d’une célébration méditation comme à ses débuts et le Norvégien montrera à Lacroix qui est le plus pieux.

Lucas Hernandez, celui qui ne connaît pas la défaite face à Haaland

5 matchs, 5 victoires, 4 buts de Haaland. Dans la liste de Didier Deschamps, Lucas Hernandez est certainement le défenseur le moins à même de jouer pendant cette Coupe du monde. Remplaçant toute la saison au Paris Saint-Germain et complètement à l’ouest lors de son entrée en amical contre la Côte d’Ivoire, l’homme le plus tatoué de l’équipe de France, à égalité avec son frère Théo, peut tout de même se vanter d’avoir gagné l’ensemble de ses matchs face à Erling Haaland. Au Bayern Munich, comme au PSG, Hernandez n’a jamais perdu contre le Norvégien. Un tel bilan mérite une deuxième statue pour son jardin. Les 67 millions de Français ne doivent pas non plus s’enflammer, l’attaquant norvégien a tout de même marqué à quatre reprises contre le Français. Lors des cinq confrontations entre les deux hommes, le champion du monde 2018 a surtout compté sur ses compères de l’attaque pour inscrire plus de buts que le Løve. À défaut d’être une kryptonite, Lucas Hernandez devra donc miser sur un triplé de Kylian Mbappé. Sexy, précis, concis.

Jamal Musiala, dans ses bulles