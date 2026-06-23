Les supporters norvégiens ont été réveiller leur roi à 4 heures du matin

Fini les privilèges ! Le roi doit ramer lui aussi. Après une victoire (3-2) face au Sénégal ce mardi matin, les Norvégiens ont validé leur ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Une immense joie pour les supporters présents en Amérique, mais aussi au pays, qui ont décidé d’aller réveiller le roi Harald V, directement au Palais royal à Oslo pour fêter la qualif aux alentours de 4 heures du mat avec le monarque.

Ramer, et encore ramer

Arrivés devant la demeure du souverain, les fans de la bande de Haaland ont reproduit leur nouvelle chorégraphie (surcotée), mimant les rameurs des bateaux Vikings. Nul ne sait si le roi de 89 ans a été dérangé dans son sommeil par son peuple, mais la Maison royale a tout de même réagi à la qualif des Norvégiens en indiquant qu’elle « se réjouit, tout comme le reste du pays, de la victoire remportée hier soir par l’équipe nationale masculine ».

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