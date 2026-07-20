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La Norvège enregistre la plus grande progression au classement FIFA des nations engagées

LB
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La Norvège enregistre la plus grande progression au classement FIFA des nations engagées

Ça vaut bien un nouveau rö. Après avoir chuté face à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde (1-2), la Norvège a fait un bond au classement FIFA.

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L’Espagne et le Mexique au top, la Tunisie et l’Allemagne en déliquesance

La Norvège a ainsi enregistré la plus grosse progression en passant de la 31e à la 19e place. Autres modifications notables, l’Espagne récupère la première place du classement au détriment de l’Argentine, tandis que le Mexique fait son entrée dans le Top 10. La France reste elle accrochée à sa troisième place, talonnée par l’Angleterre.

Côté déceptions, la Tunisie qui est totalement passée à côté de son Mondial a perdu 12 places, passant de la 45e à la 57e place. Après sa sortie de route dès les 16es de finale face au Paraguay (1-1, 3-4 T.A.B), l’Allemagne quitte le Top 10 et se retrouve désormais 12e.

Rendez-vous au prochain classement.

Wayne Rooney tient sa promesse

LB

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