Campeones ohe ohe. Alors que la sélection espagnole est de retour en Espagne ce lundi pour célébrer à Madrid le titre de champion du monde obtenu face à l’Argentine (1-0), le capitaine de la Roja, Rodri, s’est exprimé sur la fierté qu’il ressentait.

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La Coupe du monde comme point d’orgue d’une carrière en sélection

Après avoir été reçu au Palais de la Zarzuela pour rencontrer la famille royale espagnole, la Roja s’est rendue au siège du gouvernement espagnol. À cette occasion, Rodri a pris la parole pour livrer un bref discours sur le deuxième sacre mondial de l’histoire de la sélection espagnole : « Je le dis toujours : gagner avec ton pays, c’est ce qu’il y a de plus beau, surtout une Coupe du monde. Soulever le trophée, c’est la plus grande chose que tu puisses accomplir dans le football ».

Avant de soulever pour la deuxième fois le Ballon d’or ?

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