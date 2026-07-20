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Caen mise sur un ancien de la maison

ABS
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Caen mise sur un ancien de la maison

Président Mbappé veut frapper fort en ce début de mercato. Englué en Ligue 3, Caen veut vite remonter dans l’échelon du foot français et tourner la page de nombreuses saisons compliquées.

Selon L’Équipe, Dennis Appiah, libre de tout contrat depuis son départ de Saint-Étienne, va rejoindre le club normand. Lui qui a joué 21 matchs de Ligue 2 la saison dernière avec l’ASSE connaît bien Caen étant donné qu’il y a joué trois ans, entre 2013 et 2016, avant de partir à Anderlecht puis au FC Nantes.

Caen se met au boulot

Récemment, le club coaché par Gaël Clichy depuis fin 2025 accueillait deux jeunes pépites de deux grands clubs du foot français, Nazim Babaï en provenance de Monaco et El Idrissi du PSG. Pour rappel, le club normand commencera sa saison par un choc de Ligue 3 contre Valenciennes, le 7 août prochain.

Que l’attente va être longue.

La justification improbable de Clichy pour imposer des entraînements à huis clos

ABS

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