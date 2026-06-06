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Le Stade Malherbe pleure la disparition d’un ancien joueur

JF
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Le Stade Malherbe pleure la disparition d’un ancien joueur

Parti beaucoup trop tôt. Âgé de 34 ans, Yrondu Musavu-King s’est éteint. Ancien joueur de Caen, Lorient, Toulouse ou encore Le Mans, il comptait 14 sélections avec le Gabon. Retraité depuis 2022 et une pige en Inde, l’ancien défenseur avait commencé sa formation en Normandie à 7 ans, avant d’évoluer dans les équipes de jeunes de Caen et d’y réaliser les trois premières saisons de sa carrière.

Le club normand a annoncé dans la soirée du 5 juin le décès de l’ancien pensionnaire de son centre de formation, adressant un message de soutien à sa famille et à ses proches.

Pour découvrir ou redécouvrir le joueur, il nous avait accordé un entretien en 2016, où il revenait sur son choix de sélection, ainsi que sur son père, homme politique gabonais.

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JF

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