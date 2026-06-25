Le joueur qatarien qui a blessé Ismaël Koné suspendu plusieurs matchs

Ce n’est pas comme si le Qatar prétendait aux demi-finales. Déjà éliminée après sa défaite contre la Bosnie-Herzégovine (3-1), la sélection qatarie a appris ce mercredi que son milieu de terrain Assim Madibo, qui a gravement blessé Ismaël Koné, sera suspendu 5 matchs selon un communiqué de la FIFA, annonce Reuters.

C’est la Commission de discipline de l’instance internationale qui a infligé la sanction pour faute de jeu grave, une décision susceptible de faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel de la FIFA.

Assim Madibo a rendu visite à Ismaël Koné

Après le troisième et dernier match auquel n’a pas participé Assim Madibo, le coach du Qatar Julen Lopetegui a réagi : « Croyez-moi, j’ai revu l’action : ce n’était pas un carton rouge. C’était une situation très malheureuse avec Koné, ce n’était pas un carton rouge… c’est pour ça que l’arbitre a (initialement) sorti un carton jaune. »

Le ministre des Sports qatari et le joueur lui-même ont rendu visite à Ismaël Koné, victime d’une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche et opéré. L’ancien Marseillais était en fauteuil roulant.

Embed www.facebook.com

Pas suffisant pour susciter la clémence de la FIFA.

L’opération d’Ismaël Koné s’est bien passée