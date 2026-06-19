Un coéquipier d’Ismaël Koné lui rend visite à l’hôpital

Des images qu’on aime voir, surtout après celles qu’on n’avait vraiment pas envie de voir. Gravement blessé face au Qatar, Ismaël Koné a reçu la visite de son coéquipier Moïse Bombito à l’hôpital, après la large victoire du Canada (6-0) dans cette Coupe du monde.

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Le milieu de Sassuolo a été victime d’une fracture de la jambe après un tacle d’Assim Madibo, d’abord sanctionné d’un jaune avant d’être transformé en rouge après intervention de la VAR. La scène a forcément refroidi tout le monde côté canadien, même dans une soirée historique pour la sélection, qui a décroché sa première victoire en Coupe du monde.

Forfait plusieurs mois

Sans surprise, le Mondial est déjà terminé pour Koné. Selon plusieurs médias, le joueur pourrait manquer quatre à cinq mois de compétition, lui qui sortait d’une très bonne saison avec Sassuolo et devait être courtisé cet été.

Madibo serait ensuite allé présenter ses excuses dans le vestiaire canadien.

Le Qatar agacé par le comportement des Canadiens