Toutes les équipes du groupe B ont réalisé un Mondial historique

Parce qu’il n’y a pas de petite victoire. Composé de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, du Qatar et de la Suisse, le groupe B du Mondial 2026 présente une petite particularité : chacune des équipes engagée a réalisé la performance de son histoire en Coupe du monde.

→ La Suisse d’abord : quart de finaliste malheureuse face à l’Argentine (3-1), la Nati a égalisé son parcours de 1954, sauf que cette fois-ci, elle est assurée de terminer septième du classement final et non huitième, comme 72 ans plus tôt. Un bonnet d’âne qui revient au Maroc qui, contrairement à la Suisse, n’a pas marqué lors de son quart contre la France.

→ Le Canada ensuite : les joueurs de Jesse Marsch ne se sont pas seulement contentés d’aller chercher directement leur place en seizième de finale en terminant à la deuxième place de la poule. Ils ont en plus remporté leurs deux premiers succès dans un Mondial, une première en trois participations, après 1986 et 2022.

→ Quant à la Bosnie-Herzégovine, sa qualification à l’arrachée face à l’Italie ne s’est pas révélée vaine. Pour sa deuxième apparition sur la scène mondiale (après 2014), la troupe balkanique a tout d’abord dépassé son record de points en phase de poule (4) et s’est qualifiée pour la première fois pour la phase à élimination directe. Sortie dès les seizièmes par les Etats-Unis, son parcours n’en reste pas moins historique à sa manière.

→ Enfin, le Qatar a terminé bon dernier de sa poule mais, après s’être qualifié à la régulière, l’Etat gazomonarchique a quitté la compétition avec un point dans la musette (glané face à la Suisse), soit… un point de plus que lors de sa première participation en Coupe du monde il y a quatre ans, à domicile.

Vivement les prochains trophées FIFA pour récompenser toutes ces performances annexes.

Le top des joueurs expulsés d’un match en Coupe du monde pour simulation