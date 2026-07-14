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M6 espère encore atteindre l’équilibre financier

TB
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M6 espère encore atteindre l’équilibre financier

(Presque) une réussite. Annoncé comme une aberration financière, l’investissement de 120 millions d’euros fait par M6 pour diffuser 54 des 104 matchs de la Coupe du monde ne le sera peut-être pas tant que ça. Alors que l’équipe de France est parvenue jusqu’en demi-finales (en attendant mieux ce mardi soir contre l’Espagne), la chaîne crie déjà au succès commercial. « Avant les demi-finales, nous avons déjà atteint nos objectifs de chiffre d’affaires, détaille le patron du groupe David Larramendy auprès de L’Équipe. Il a dépassé celui des Jeux olympiques de 2024 réalisé par France Télévisions. La Coupe du monde 2026 devient donc le plus grand événement publicitaire de l’histoire. »

Un record permis en partie par l’apparition des pauses fraîcheur. Une aubaine pour les diffuseurs : « Elles font partie du succès commercial de l’événement parce qu’elles sont différentes, intégrées à une page publicitaire plus courte que celle de la mi-temps, détaille encore Larramendy. Elles ont donc intéressé un grand nombre d’annonceurs prêts à payer un montant important. Et généré plus de 20 % des revenus publicitaires des matchs. »

Un retour sur investissement encore à déterminer

Le président du groupe M6 espère même que les recettes publicitaires permettront d’équilibrer la balance. « De nouvelles marques arrivent depuis la qualification des Bleus en demi-finales et une éventuelle finale générera évidemment des revenus supplémentaires importants, espère-t-il. Le Mondial ne sera pas rentable, mais ce scénario permettrait de réduire l’écart entre notre investissement et nos recettes. »

Allez les Bleus !

Mais d’où viennent ces secondes de décalage avec la télé d’à côté ?

TB

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