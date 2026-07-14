Les clés tactiques de France-Espagne

Arrivées dans le dernier carré sans jamais avoir été réellement mises en difficulté jusqu’ici, la France et l’Espagne se disputeront une place en finale de Coupe du monde dans ce qui s’annonce comme le choc de la compétition. Pour le moment confrontées à des blocs majoritairement bas, les deux formations vont devoir ajuster leur football pour s’adapter à leur adversaire. Alors, à quoi pourrait bien ressembler cette bataille tactique ?

→ La bataille du milieu

À première vue, l’Espagne et la France évoluent dans un système semblable : le 4-2-3-1. Chacun son numéro 10, Dani Olmo et Michael Olise, devant deux milieux récupérateurs. C’est toutefois dans ces doublettes que reposent fondamentalement les différences de style entre les deux formations. Quand d’un côté Rodri et Ruiz (ou Pedri) caressent le cuir, le font tourner, orientent le jeu et cassent les lignes par la passe, Rabiot et Tchouaméni (ou Koné) imposent un défi physique colossal à leurs adversaires et se posent en premières pierres de l’édifice défensif. D’un côté donc, un entrejeu fait pour vivre avec le ballon, de l’autre deux camarades chargés de compenser tout ce que les offensifs font moins. Si on sait les Bleus capables gérer la possession, on a beaucoup moins vu les Espagnols défendre de longues séquences durant. Ce qui nous amène à notre second point.

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→ À qui la possession ?

Si on devait résumer l’identité des deux sélections en quelques mots, on dirait grossièrement que « l’Espagne vit et meurt avec le ballon » quand « la France dévore les espaces comme personne ». Si chacune des deux équipes a eu un parcours peu cabossé jusqu’ici, celui de l’équipe de France est certainement un peu plus instructif. Parce qu’il a permis aux Bleus de développer d’autres vertus sans pour autant renier leur vitesse en transition. Ils sont en quelque sorte devenus polymorphes. Les Espagnols, de leur côté, ont toujours dominé outrageusement leur rencontre en matière de possession, parce qu’ils défendent aussi en ayant le ballon. Surtout, la Roja ne se renie pas. S’il est difficile de voir la France accepter d’être privée de ballon toute la rencontre, il semble impossible de voir l’Espagne changer sa philosophie, avec certainement quelques ajustements, nécessaires pour prévenir des contre-attaques. Pour s’inspirer, les Bleus pourraient certainement revoir les quelques phases de transition des Belges, menées notamment par Jérémy Doku, et constater que sans vitesse et sans mouvement autour du porteur de balle, le décalage ne se fera pas.

→ Le piège du hors-jeu espagnol

C’est aussi l’une des spécificités de la défense espagnole : elle joue très haut sur le terrain. Avec l’objectif de coincer l’adversaire dans le piège du hors-jeu. Une tactique l’on peut aussi voir au Barça par exemple. Mais celle-ci a ses limites. En cas de mauvais alignement, c’est tout l’édifice qui peut s’effondrer et offre vite une situation de un-contre-un avec le gardien. Le PSG l’a par exemple bien exploité face aux Catalans. Un parti pris d’autant plus dangereux que si les Bleus acceptent par séquence d’être acculés dans leur camp, il y a fort à parier que les rampes de lancement démarrent de leur propre moitié de terrain, là où le hors-jeu n’existe pas. S’il fonctionne au contraire, c’est un excellent moyen de mettre à mal la plus grande force des Bleus.

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→ Comment gérer Lamine Yamal ?

C’est la grande interrogation côté espagnol : comment juger le Mondial de Lamine Yamal. Certes peu décisif (un but), le crack est toutefois un rouage essentiel de l’animation espagnole, il lessive le latéral gauche et participe activement aux tâches défensives. Il a toujours été le joueur offensif le plus dangereux de son équipe et il nécessitera une attention toute particulière de la part de l’équipe de France. Une tâche qui semble destinée à Désiré Doué ou Adrien Rabiot, pour venir en soutien de Lucas Digne. L’abattage colossal de Doué face au Maroc, chargé de venir densifier le milieu de terrain lors des phases de construction des Lions de l’Atlas a été remarqué, tout autant que Rabiot a une petite revanche personnelle à prendre sur Yamal. Souvenez-vous que leur petite passe d’armes via médias interposés avait tourné au vinaigre pour le tricolore, salement baladé sur l’égalisation de l’Espagnol. Côté français, on s’avance en tout cas avec la confiance d’une défense imperméable depuis le début de la phase à élimination directe.

→ Quid des latéraux espagnols ?

Ils ne sont peut-être pas les deux meilleurs latéraux du monde, mais Marc Cucurella et Pedro Porro forment indéniablement la meilleure doublette de la compétition. Si Porro n’était pas titulaire en début de tournoi, sa bonne relation technique avec Lamine Yamal, entre autres, a fini par jouer en sa faveur. Quand Cucurella compte déjà deux passes décisives et Porro un but, leur impact sur l’attaque ibère va bien au-delà des stats. Notamment parce que le duo se pose comme un animateur incontournable de la dynamique offensive de son équipe. Positionnés très haut sur le terrain et finalement souvent recherchés dans les circuits de passes pour créer du décalage, ils ont un rôle très offensif. Qui pourrait être mis à mal par l’épée de Damoclès que représentent les quatre offensifs tricolores. En s’aventurant dans la partie de camp français comme ils ont coutume de le faire, les deux lurons laisseraient des boulevards derrière eux. Et ça, l’équipe de France adore.

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→ L’impact du coaching et des bancs

Avec des joueurs capables de faire la différence en cours de match, les deux nations ont entre leurs mains plusieurs clés pour débloquer une rencontre. Luis de la Fuente est bien placé pour le savoir. Sauvé par des remplaçants face au Portugal et à la Belgique (deux buts pour Mikel Merino, une passe décisive pour Ferran Torres), le technicien espagnol a des atouts parmi ses seconds couteaux, encore plus si Pedri démarre une nouvelle fois depuis le bord de touche. Avec Torres, Merino et potentiellement Nico Williams, De la Fuente a de quoi insérer dans le collectif sans faire tache et surtout sans modifier l’ADN de l’équipe. Côté tricolore, seuls Bradley Barcola et Désiré Doué ont su se montrer alternativement décisifs en sortie de banc jusqu’ici. Un but contre le Sénégal et une passe décisive face à la Norvège pour le premier, un penalty obtenu pour se sortir du piège paraguayen pour le second. Et si Rayan Cherki n’a pas encore fait le nécessaire, il aime briller face à l’Espagne. Deschamps sait aussi qu’il a le matos pour changer la dynamique d’un match, autant qu’il peut solidifier son milieu, avec le retour prévu sur le banc de Manu Koné et un Warren Zaïre-Emery enfin lancé dans le grand bain.

Lamine Yamal est tout sauf banal