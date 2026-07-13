La différence énorme de kilomètres parcourus entre la France et l’Espagne

Victoire par KO dans le match pour l’écologie. La France et l’Espagne vont entrer sur le ring mardi pour décrocher leur ticket en finale de la Coupe du monde et les hommes de DD partent avec un petit avantage. Avec 8 133 bornes aller-retour parcourues à vol d’oiseau depuis le début du Mondial entre leur camp de base et les différents stades, les Bleus ont traversé près de quatre fois moins de kilomètres que les Espagnols (34 448,3).

La France souveraine du classement

Dans l’autre demi-finale opposant l’Angleterre et l’Argentine, mercredi, à Atlanta, l’Albiceleste a parcouru moitié moins de bornes que son adversaire (11 318,9 kilomètres), quand les Three Lions ont eu la tête en l’air pendant 21 747,16 kilomètres. La France est donc l’équipe qui a parcouru le moins de kilomètres depuis le début du Mondial avec un choix de camp de base à Boston qui a porté ses fruits.

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