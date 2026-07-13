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Un hommage aux victimes de l'attentat de Nice avant France-Espagne

EM
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Un hommage aux victimes de l'attentat de Nice avant France-Espagne

Dix ans jour pour jour après la tragédie survenue à Nice, causant le décès de 86 personnes et faisant 458 blessés dû à une attaque au camion-bélier, la France et l’Espagne rendront un hommage avant leur demi-finale, ce mardi. L’initiative a été lancée par le maire de Nice, Éric Ciotti, auprès de la FIFA, et sa demande a été appuyée par Philippe Diallo et la FFF.

Emmanuel Macron remercie la FIFA

C’est le président Macron qui a confirmé cette initiative sur son compte X : « Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016. Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. »

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On applaudit.

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EM

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