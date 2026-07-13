Julen Lopetegui : « Collectivement, l’Espagne est la meilleure équipe du monde »

Sélectionneur de l’Espagne entre 2016 et 2018 et après avoir conduit le Qatar à ce Mondial, Julen Lopetegui expose les forces de la Roja et de la France à l’aube de la demi-finale de Coupe du monde. Un choc où les deux équipes devront concrétiser leurs temps forts sous peine d’être punie par une action individuelle.

Qu’attendez-vous de cette demi-finale de Coupe du monde entre la France et l’Espagne ?

Cela va être un match incroyable. Les meilleurs joueurs du monde vont s’affronter dans deux styles différents. Il y a des attaquants excellents, mais pas seulement. L’Espagne et la France sont deux équipes très physiques et très fortes collectivement, que ce soit pour récupérer la balle à onze, mais aussi au niveau de la vitesse à laquelle elles produisent leur jeu. Grâce à leurs tactiques, les deux coachs exploitent les capacités de leurs joueurs au maximum. Chaque joueur se bat pour l’équipe, de la première à la dernière minute. Aucun joueur n’est là pour lui. En tant qu’entraîneur espagnol, j’espère que l’Espagne va gagner, mais en même temps, je dois dire que la France est une équipe incroyable.

Quelles sont les clés de cette demi-finale ?

Il y en a beaucoup. Le facteur le plus important dans ce genre de choc, c’est de concrétiser ses temps forts. Quand tu domines pendant cinq minutes d’affilée, il faut être capable de marquer pour prendre l’avantage. L’équipe qui défend à ce moment-là doit quant à elle souffrir sans encaisser de but. Ce match peut aussi se jouer sur des petits détails. Un carton rouge ou un penalty peut tout changer. J’espère que ça va être un très beau match, parce que je suis un amoureux du football.

Le match ne va pas se résumer à un duel entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Sur le terrain, il y aura tellement d’autres talents qui pourront faire la différence. Julen Lopetegui

C’est aussi une confrontation entre deux attaquants exceptionnels, Kylian Mbappé d’un côté et Lamine Yamal de l’autre. Le Français réalise une Coupe du monde lumineuse alors que l’Espagnol n’a pas encore totalement brillé. Qu’en pensez-vous ?

Je vais vous dire quelque chose : Lamine Yamal joue bien depuis le début de cette Coupe du monde. Et puis, il n’y a pas de raison de le comparer à Kylian Mbappé. Beaucoup de monde perçoit le football comme un sport individuel. Mon opinion est que le football est un sport collectif. Je pense que le match ne va pas se résumer à un duel entre ces deux joueurs. Sur le terrain, il y aura tellement d’autres talents qui pourront faire la différence.

Comment jugez-vous le vivier de la France ?

Je pense que la France a des joueurs exceptionnels. Pas que maintenant : elle en a toujours eu. En attaque, les joueurs sont incroyables. Ils peuvent faire gagner un match seulement avec une action individuelle. C’est la plus grande force de la France, même s’ils sont aussi très forts physiquement. C’est peut-être l’une des meilleures équipes sur ce plan d’ailleurs. Leur ligne défensive est en place et je pense que c’est une équipe très équilibrée. De toute façon, il y a besoin d’une assise défensive pour gagner la Coupe du monde. Il ne faut pas seulement avoir Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Michael Olise.

L’Espagne n’a pas des joueurs aussi talentueux devant que la France, mais selon moi, c’est la meilleure équipe du monde sur le plan collectif. Julen Lopetegui

L’Espagne a peut-être des joueurs moins forts sur le papier et pourtant ce match s’annonce très serré. Pourquoi selon vous ?

Peut-être qu’ils n’ont pas des joueurs aussi talentueux devant, mais selon moi, c’est la meilleure équipe du monde sur le plan collectif. Toutes les équipes ont leurs forces, leurs qualités et leurs caractéristiques.

Justement, quelles sont les particularités de cette Espagne ?

Les grandes équipes essaient d’être agressives quand leurs adversaires relancent avec leur gardien. Quand elles ne récupèrent pas la balle rapidement, elles se repositionnent en bloc bas. S’il y a une équipe différente sur ces séquences de jeu, c’est l’Espagne. La Roja est capable de rester agressive plus longtemps dans le pressing. Elle essaie aussi d’avoir la balle plus souvent pour limiter les périodes où elle doit presser. C’est plus rare, mais l’Espagne parvient aussi à se mettre en bloc bas quand elle est dominée par son adversaire.

On peut donc se dire qu’il n’y a pas de favori et que c’est du 50-50 ?

Je n’aime pas faire de pronostics. Je suis espagnol, donc j’espère que mon pays va gagner, mais je respecte beaucoup Didier Deschamps et les joueurs de l’équipe de France. Parmi les quatre équipes qui sont encore en lice dans cette Coupe du monde, je pense que ce sont les deux grands favoris.

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