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Un arbitre salvadorien au sifflet de France-Espagne

EM
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Un arbitre salvadorien au sifflet de France-Espagne

Attention à ne pas couvrir sa bouche en parlant. L’équipe de France affronte ce mardi l’Espagne pour une place en finale de la Coupe du monde. Pour l’occasion, la FIFA a désigné l’arbitre salvadorien Monsieur Barton. Ivan, pas Joey. Il dirigera sa première demi-finale de Coupe du monde. Il sera également assisté de David Morán et Antonio Pupiro. À la VAR, ce sera un Suédois, en la personne de Mahbod Beigi.

Il dégaine plus vite que son ombre

La nouvelle règle qui interdit de couvrir sa bouche avec la main pour parler : c’est lui qui l’a appliquée en premier. Contre la Turquie en phase de poules (1-0), notre ami paraguayen Miguel Almirón s’était adressé de cette manière à Mert Müldür, ce qui lui avait valu la suspension suprême.

Lors de ce Mondial, cet arbitre de 35 piges a la gâchette facile comparé à ses collègues, qui ont tendance à laisser davantage jouer. Sur les trois matchs qu’il a arbitrés (Japon-Suède (1-1), Suisse-Colombie (0-0, 4 t.a.b. à 3)), il distribue en moyenne 3,33 cartons jaunes par match.

Ivan Barton qui arbitre Joey Barton : le carnage.

Laporte, comme à la maison

EM

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